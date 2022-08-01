Estee Lauder может купить модный дом Tom Ford за 3 миллиарда долларов – СМИ

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Американская компания Estee Lauder, специализирующаяся на производстве и продаже косметики и парфюмерии, ведет переговоры о покупке модного дома Tom Ford. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что сделка может составить 3 миллиарда долларов или более. Однако на сегодняшний день нет никаких гарантий, что обе стороны придут к соглашению, ведь на покупку модного дома претендуют и другие компании.

Ранее стало известно, что британская косметическая сеть Lush планирует закрыть в России магазины из-за проблем с поставками продукции. Как рассказал один из консультантов рынка торговой недвижимости, интернет-магазин Lush временно должен продолжить работу.

В свою очередь, источник, близкий к компании, подтвердил, что магазины Lush на территории РФ ликвидируют. При этом параллельный импорт в данном случае не является выходом из ситуации, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.