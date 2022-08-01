Estee Lauder может купить модный дом Tom Ford за 3 миллиарда долларов – СМИ

Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
Американская компания Estee Lauder, специализирующаяся на производстве и продаже косметики и парфюмерии, ведет переговоры о покупке модного дома Tom Ford. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что сделка может составить 3 миллиарда долларов или более. Однако на сегодняшний день нет никаких гарантий, что обе стороны придут к соглашению, ведь на покупку модного дома претендуют и другие компании.
Ранее стало известно, что британская косметическая сеть Lush планирует закрыть в России магазины из-за проблем с поставками продукции. Как рассказал один из консультантов рынка торговой недвижимости, интернет-магазин Lush временно должен продолжить работу.
В свою очередь, источник, близкий к компании, подтвердил, что магазины Lush на территории РФ ликвидируют. При этом параллельный импорт в данном случае не является выходом из ситуации, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: