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Экономика

1 августа, 08:46

Самозанятых граждан хотят вывести из сферы Трудового кодекса

экономика власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Деятельность самозанятых граждан предложили вывести из сферы регулирования трудового законодательства. С такой инициативой выступил Минтруд. Предложение ведомства опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения касаются только тех граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Речь идет о репетиторстве, уборке, уходе за детьми. Подобная деятельность часто проходит без оформления трудовых отношений, работодатели не заключают соглашений, не платят страховые взносы за работников и другие платежи.

Ведомство полагает, что необходимо устранить несовершенство в законодательстве, чтобы позволить самозанятым легализоваться. Прошлая попытка – налоговая амнистия – не принесла успеха. На учет встали меньше тысячи человек. По мнению ведомства, люди опасаются штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

Ранее сообщалось, что ГД штрафы за теневой бизнес нашли слишком мягкими и предложили их повысить. В частности, по мнению парламентариев, за повторное выявление предпринимательской деятельности без регистрации следует штрафовать на 30 тысяч рублей. Сейчас, считают депутаты, штрафы малы и не стимулируют теневых бизнесменов легализоваться.

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