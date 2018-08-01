Самозанятых граждан хотят вывести из сферы Трудового кодекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Деятельность самозанятых граждан предложили вывести из сферы регулирования трудового законодательства. С такой инициативой выступил Минтруд. Предложение ведомства опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения касаются только тех граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Речь идет о репетиторстве, уборке, уходе за детьми. Подобная деятельность часто проходит без оформления трудовых отношений, работодатели не заключают соглашений, не платят страховые взносы за работников и другие платежи.
Ведомство полагает, что необходимо устранить несовершенство в законодательстве, чтобы позволить самозанятым легализоваться. Прошлая попытка – налоговая амнистия – не принесла успеха. На учет встали меньше тысячи человек. По мнению ведомства, люди опасаются штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.
Ранее сообщалось, что ГД штрафы за теневой бизнес нашли слишком мягкими и предложили их повысить. В частности, по мнению парламентариев, за повторное выявление предпринимательской деятельности без регистрации следует штрафовать на 30 тысяч рублей. Сейчас, считают депутаты, штрафы малы и не стимулируют теневых бизнесменов легализоваться.
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