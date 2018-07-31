В Госдуме предложили повысить штрафы за ведение теневого бизнеса

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Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить. За отказ выйти из тени наказание должно составлять 30 тысяч рублей. Предложение группы депутатов поддержали в Минюсте и в думской фракции ЕР.

Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас за бизнес без регистрации штраф составляет от 500 рублей до двух тысяч рублей при первом нарушении. Его хотят увеличить до 5-10 тысяч рублей. При повторном выявлении теневого бизнеса владельца предлагают штрафовать на 20-30 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что нововведение остановит недобросовестных предпринимателей, заявил глава экспертно-консультативного совета (ЭКС) фракции "Единая Россия" по взаимодействию с бизнес-сообществом Дмитрий Сазонов. Совет поддержал проект, рекомендовав подумать над снижением размера санкций.

По мнению авторов инициативы, действующие штрафы не останавливают нарушителей. Они ниже госпошлины, которая берется за регистрацию ИП и юрлица – 800 рублей и четыре тысячи рублей соответственно. Кроме того, легальных бизнесменов штрафуют на большие суммы. Например, за опоздание с подачей налоговых деклараций предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей. Кроме того, штрафы не повышались уже более 10 лет и за это время успели "обесцениться".

По данным законодателей, количество теневых предпринимателей растет. Они привели в пример Тульскую область, где в 2016 году было выявлено 98 случаев ведения бизнеса без госрегистрации, а за девять месяцев 2017-го – уже 128.