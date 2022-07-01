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Экономика

16:34

Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ставки по кредитным картам Сбербанка будут снижены на 2,4 процентных пункта, до 25,4%, сообщает РИА Новости.

Снижение ставки коснется кредитной СберКарты. Однако, как уточнили в банке, такие карты должны быть новыми, то есть оформленными после 1 июля.

Ставка в размере 25,4% распространяется как на покупки, так и на снятие наличных средств. Среди других условий по карте – бесплатное обслуживание и уведомления, а также 120 суток беспроцентного периода.

Помимо этого, до конца сентября действует акция по снятию наличных без комиссии в первые 30 дней после оформления карты.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева, в основном россияне планируют вернуть долг без процентов в течение льготного периода, но на сегодняшний день клиенты стали больше интересоваться и другими параметрами карты, включая процентную ставку, потому что деньги могут потребоваться и на более длительное время.

"Сейчас и этот показатель стал более выгодным и комфортным для новых владельцев наших карт", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других банков через приложение. Она определена в размере 1,25%.

Уточняется, что комиссия будет взиматься, когда в приложении другого банка выбирается функция пополнения счета с карты другой организации и вводятся данные карты Сбербанка.

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