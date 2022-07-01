Гражданам спишут более 3 млрд рублей долгов в рамках внесудебного банкротства – СМИ

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На сегодняшний день от задолженностей по невыплаченным займам могут быть освобождены 9 тысяч граждан из почти 20 тысяч желающих. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова.

Он отметил, что с начала запуска к процедуре были допущены 9 тысяч россиян, из них 6 тысяч уже полностью ее завершили. При этом доля отказов в возбуждении процедуры снижается. По его словам, если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая текущего года эта цифра равна 61%.

В свою очередь, руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил, что значительной активизации обращений за внесудебным банкротством не фиксируется, несмотря на рост осведомленности населения о такой возможности. По его словам, увеличение числа обращений сдерживают критерии допуска к процедуре.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило ввести в России соглашение о досудебной санации в качестве нового механизма предотвращения банкротства. В ведомстве отметили, что такая мера позволит избежать связанных с процедурой банкротства затрат и получить отсрочку по налогам.

Министерство рассчитывает, что при действии соглашения о досудебной санации начатое в отношении должника исполнительное производство будет прекращено, а также будет введен запрет на возбуждение новых.

