Гражданам спишут более 3 млрд рублей долгов в рамках внесудебного банкротства – СМИ

Фото: depositphotos/valphoto
На сегодняшний день от задолженностей по невыплаченным займам могут быть освобождены 9 тысяч граждан из почти 20 тысяч желающих. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова.
Он отметил, что с начала запуска к процедуре были допущены 9 тысяч россиян, из них 6 тысяч уже полностью ее завершили. При этом доля отказов в возбуждении процедуры снижается. По его словам, если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая текущего года эта цифра равна 61%.
В свою очередь, руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил, что значительной активизации обращений за внесудебным банкротством не фиксируется, несмотря на рост осведомленности населения о такой возможности. По его словам, увеличение числа обращений сдерживают критерии допуска к процедуре.
Ранее Минэкономразвития РФ предложило ввести в России соглашение о досудебной санации в качестве нового механизма предотвращения банкротства. В ведомстве отметили, что такая мера позволит избежать связанных с процедурой банкротства затрат и получить отсрочку по налогам.
Министерство рассчитывает, что при действии соглашения о досудебной санации начатое в отношении должника исполнительное производство будет прекращено, а также будет введен запрет на возбуждение новых.
Пострадавшие от санкций компании РФ защитят от возможного банкротства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: