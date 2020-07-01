Россияне стали реже покупать мороженое и квас

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Россияне стали реже покупать квас и мороженое в начале лета 2020 года, говорится в исследовании компании "Такском".

Специалисты проанализировали более 19 миллиардов кассовых чеков. Как передает RT, с 1 по 22 июня продажи названных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились.

На 15% упали продажи кваса. Средняя цена на напиток составила 67 рублей, что на 7% больше прошлогоднего уровня.

Падение продаж мороженого – 8%. В среднем в июне оно стоило 66 рублей, рост достиг 14% по сравнению с июнем 2019-го.

Обвал коснулся рынка ювелирных украшений. С марта по май 2020 года падение достигло 50% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Всего с начала года объемы реализации продукции сократились на 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%.

В мае стало известно, что антидепрессанты начали покупать чаще на 24% по сравнению с апрелем и на 14% – по сравнению с февралем, успокоительные – на 22% и 16% соответственно. Основные продажи по стране пришлись на март.