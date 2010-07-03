"Транснефть" восстановила работу "Дружбы"

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"Транснефть" с понедельника, 1 июля, полностью восстановила работу нефтепровода "Дружба", сообщает ТАСС.

"В объеме заявок грузоотправителей", – рассказал представитель компании Игорь Демин, отвечая на вопрос о восстановлении работы.

В середине мая российскую нефть, полностью отвечающую показателям качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга. В Минэнерго уточнили, что выполнение намеченного плана по нормализации качества нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" продолжается.

19 апреля Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от РФ компенсацию за плохую нефть.

По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Польше и на Украине составил примерно пять миллионов тонн. Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

15 мая самарский районный суд заочно арестовал бывшего генерального директора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко и основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева, объявленных в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

