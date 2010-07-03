Качественную нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

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Российскую нефть, полностью отвечающую показателям качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.

В министерстве уточнили, что кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга 8 мая, а уже 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.

Также в Минэнерго отметили, что выполнение намеченного плана по нормализации качества нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" продолжается.

19 апреля Белоруссия проинформировала российскую сторону об ухудшении качества нефти, которая поступает из РФ по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть. Ремонт оборудования повлечет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов, подчеркнул он.

29 апреля началась прокачка нефти от российской линейной производственно-диспетчерской станции Унеча в сторону границы Белоруссии и РФ. По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составляет примерно пять миллионов тонн.

Как пояснил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, хлорорганические соединения умышленно вбрасывались через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает топливо ряда малых производителей.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по трем статьям: "Кража", "Организация преступного сообщества" и "Приведении в негодность объектов жизнеобеспечения". Арестованы четыре человека. Все материалы дела передали в прокуратуру, задержанных суд отправил в СИЗО.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а и южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.