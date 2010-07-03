Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ поддержал постановление правительства о введении новых правил продажи молочной продукции.
По его словам, мера в правильном направлении. "Теперь будем смотреть, во-первых, как она будет реализована, во-вторых, насколько честно будут вести себя производители, создавая свои продукты и обозначая в маркировке, из чего они их создали", – цитирует его RT.
Шелищ считает, что сейчас нужно следить за достоверностью маркировок. Он подчеркнул, что многие независимые экспертизы показывают, что не всегда в продукте используется исключительно молочный жир, как это указано на упаковке.
В России с 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. С сегодняшнего дня продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров. В местах продажи таких продуктов должна быть размещена надпись "Продукты без заменителя молочного жира".
Кроме того, по новым правилам, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты теперь должны размещаться в торговых залах так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.
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