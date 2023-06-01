Центробанк РФ выпустил памятные монеты по мотивам мультфильма "Смешарики"

Фото: cbr.ru

Центробанк России выпустил памятные монеты из драгоценного и недрагоценного металлов по мотивам мультфильма "Смешарики". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Из серебра с цветным покрытием выпустят монеты номиналом 3 рубля, из недрагоценных металлов с цветным и обычным покрытием – 25 рублей. На обратной стороне монет появится изображение героев мультфильма на фоне дома одного из них. По верхней части окружности выгравируют надпись "Смешарики".

Тираж монет из серебра 925-й пробы составит 7 тысяч штук, из стали с никелевым покрытием – 850 тысяч штук, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием – 150 тысяч штук.

В ЦБ обратили внимание, что сувенирные монеты не являются платежным средством на территории РФ.

Первая серия "Смешариков" вышла в 2003 году. Мультфильм состоит из 180 серий.

Ко Дню защиты детей в Москве выпустили тематические "Тройки" с изображениям героев "Смешариков". Они доступны для покупки на станциях Кольцевой линии метро. Тираж проездных ограничен.

