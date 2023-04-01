Уход западных трейдеров зерна с рынка России усилит ее геополитическое влияние – СМИ

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Уход западных экспортеров зерна из РФ приведет к усилению ее геополитического влияния. Об этом пишет Bloomberg.

"Уход Cargill и Viterra означает, что Россия, являющаяся крупнейшим экспортером пшеницы, получит больше контроля над своими поставками продовольствия и увеличит прибыль", – говорится в материале.

Агентство обращает внимание на то, что российские компании будут полностью контролировать экспорт зерна, а значит это направление можно будет использовать в качестве инструмента геополитического влияния.

В статье также указывается, что главными покупателями российского зерна являются государства на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее стало известно, что один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская корпорация Cargill, прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году, который начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года.

О своих планах корпорация уведомила замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут. Вместе с тем в Cargill пообещали выполнить в полном объеме запланированные на текущий сезон отгрузки.

Позднее министерство сельского хозяйства РФ получило уведомление от компании Viterra о прекращении в России деятельности по экспорту зерна с 1 июля. В ведомстве заявили, что уход компании не отразится на показателях экспорта РФ, поскольку все мощности сохраняются и продолжают работать.



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