Почти 55 тыс организаций воспользовались мерами поддержки бизнеса в Москве

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Почти 55 тысяч московских организаций воспользовались городскими мерами поддержки бизнеса. Об этом рассказал глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
"Был реализован достаточно широкий спектр мер поддержки, которые мы вырабатывали и в диалоге с бизнесом, и с федеральным центром", – рассказал Пуртов в эфире телеканала "Россия 24".
Он сообщил, что общая сумма оказанной поддержки составила 40 миллиардов рублей. Пуртов подчеркнул, что город почти вернулся к нормальному темпу жизни и экономическому росту благодаря нескольким факторам.
"Прежде всего – это готовность системы здравоохранения к борьбе и возможность оперативного оказания полного цикла всей медицинской помощи. Второе <...> – достаточно диверсифицированная структура экономики с отсутствием какой-то доминирующей сферы, которая помогает активно отвечать на все шоковые вызовы", – сказал министр.
В качестве еще одного фактора Пуртов выделил высокую инвестиционную активность внутри Москвы. Вложения в основной капитал превзошли показатели прошлого года на 1,7% и составили 3,6 триллиона рублей.
"На сегодняшний день обороты ресторанного бизнеса в целом отличаются от прошлогодних результатов на 18–20%. Сектор бытовых услуг по показателям отличается всего лишь на 12%", – рассказал глава ведомства.
Он заявил, что отдельные меры поддержки были подготовлены для малого бизнеса. Они продолжают работать и сейчас.
"В этом году мы активно помогаем и субсидируем процентные ставки по кредитам", – заключил Пуртов.
Пуртов добавил, что власти города разрабатывают новые меры поддержки бизнеса.
Ранее сообщалось, что высокотехнологичный экспорт столицы в 2020 году вырос более чем на 40%. Наталья Сергунина рассказала о рейтинге самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж. В него вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.
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