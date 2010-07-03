Россия опередила США по объему поставок СПГ в Европу

Россия в минувшем году поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн сжиженного природного газа, опередив по этому показателю США на 1,7 тонны. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).
В общей сложности США экспортировали 20,7 миллиона тонн. В свою очередь, Россия нарастила экспорт до 18,4 миллиона тонн. Этого удалось добиться благодаря проектам "Сахалин-2″ и "Ямал СПГ".
В докладе отмечается, что прирост новых объемов сжиженного газа обеспечили Россия, Австралия и США. В основном их абсорбировали Южная Корея и Китай, уточняет ТАСС.
Эксперты поясняют, что в 2018 году импорт СПГ вырос на 8,3% — до 314 миллионов тонн. Сжиженный газ закупают 42 страны, а экспортируют – 20. 76% всего СПГ приобретают страны Азии.
Ранее сообщалось, что США намерены противодействовать энергопоставкам России в Европы. Соответствующий законопроект одобрила палата представителей конгресса США. Проект якобы призван сократить зависимость европейских стран от поставок газа из России.
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