ЦБ РФ намерен снизить ставки взносов банков в Фонд страхования по долгосрочным вкладам

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Российский Центробанк намерен снизить ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов по долгосрочным вкладам. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала на встрече представителей банков с руководством ЦБ.

По ее словам, Центробанк удвоит лимит страхового возмещения. Это необходимо для того чтобы кредитные организации имели возможность предлагать более привлекательные условия по длинным сберегательным продуктам.

"Дополнительно мы хотим установить ставки в фонд страхования по длинным вкладам ниже, чем по краткосрочным, чтобы был и этот стимул для банков", – цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил проект, благодаря которому граждане РФ с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Теперь россияне получат возможность ввести в своей кредитной истории запрет на подписание договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями.

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