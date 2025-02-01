Глава МИД Эстонии выразил опасения из-за потери Киевом запасов важных минералов

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Потеря Украиной запасов важнейших полезных ископаемых окажет влияние на Запад и может стать причиной изменения баланса сил на мировой арене. Таким мнением поделился глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье, которую он написал для американского журнала National Interest.

Дипломат подчеркнул, что мировая экономика продолжает укреплять свою зависимость от критически важного минерального сырья. Речь идет о полезных ископаемых, которые нужны для дальнейшего продвижения технологического прогресса, энергетического перехода и военной мощи, пояснил он.

"На Украине огромные запасы таких полезных ископаемых. Соединенные Штаты и их союзники должны решить, хотят ли они помочь Украине сохранить контроль над огромными запасами этого критически важного минерального сырья или рисковать, что они перейдут во владение Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна", – поделился своими опасениями Цахкна.

Он также обратил внимание, что многие залежи полезных ископаемых Украины располагаются близко к линии фронта. По его мнению, это может привести к тому, что Россия и ее союзники могут получить "огромные богатства". Дипломат уверен, что при таком развитии событий поставки данных минералов на мировые рынки, в особенности в страны Европы и США, окажутся ограничены. При этом они в значительной степени зависят от импорта важнейших полезных ископаемых, напомнил Цахкна.

Глава ведомства также подчеркнул, что Украина представляет собой одного из крупнейших поставщиков титана и марганца в США. Страна применяет их в авиакосмической, сталелитейной и автомобильной промышленности. При этом потеря Киевом контроля над их залежами может повлиять на изменению баланса сил на мировой арене, резюмировал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США сотрудничество в разработке украинских природных ресурсов. Как отметили западные СМИ, это могло бы помочь Зеленскому завоевать расположение президента Штатов Дональда Трампа. Минеральные ресурсы Украины, включая титан, графит и литий, могут сыграть ключевую роль в переговорах президентов, считают журналисты.

