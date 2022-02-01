Цены на газ в Европе снизились на 9,1%

Фото: depositphotos/63ru78

Восстановление объемов поставок российского газа через Украину обвалило цены на газ в Европе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора Eustream.

Отмечается, что стоимость резко снизилась на 9,1% после возобновления обычного уровня поставок газа в Словакию через узел Велке-Капушаны на границе с Украиной. На стоимость также оказали влияние потепление в Европе и поставки сжиженного природного газа.

Кроме того, ЕС ведет переговоры об увеличении поставок сжиженного газа с поставщиками из Катара, США и Азербайджана. Данный вариант рассматривается в качестве экстренного на случай напряженности вокруг Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия намерена провести переговоры с Азербайджаном о возможности увеличения поставок газа в Европу. Как утверждают неназванные европейские чиновники в интервью газете, переговоры состоятся в начале февраля. Со стороны ЕК в них будет участвовать комиссар по энергетике Кадри Симсон.

