Сбер провел учения на фоне угроз США о запрете экспорта микросхем – СМИ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Сбер провел технологические учения на фоне сообщений о возможных санкциях США в отношении поставок новой электроники. Об этом сообщает "Коммерсант".
В рамках учений Сбер моделировал отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники. По словам одного из источников, компания планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.
По данным издания, в настоящее время власти прорабатывают возможные сценарии на случай ограничения поставок продукции в Россию. В Минцифры же рассказали, что любой крупный бизнес оценивает возможные риски. В министерстве добавили, что это является стандартной практикой.
Отмечается, что в конце октября топ-менеджеры Сбера обсуждали с руководителями разработчиков электроники перспективы перехода на российскую технику.
"В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остается", – отметил исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.
По его мнению, нивелировать риски позволяют учения и проверки готовности сценариев оперативного реагирования.
Глава совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов выразил мнение, что западные поставщики будут сопротивляться санкциям, так как уход из России повлечет за собой потери достаточно большого рынка.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом призвал американских производителей электронных чипов быть готовыми к возможным ограничениям на экспорт в Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По информации собеседников агентства, речь также может идти и об ограничении доступа к глобальному рынку электроники.
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