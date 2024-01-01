Экономист рассказал, как не потратить все деньги за новогодние праздники

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В новогодние выходные следует отложить часть средств и рационально подходить к составлению праздничного меню, чтобы не потратить все деньги. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Чтобы не потратить все деньги в праздники, я бы посоветовал часть средств, особенно если есть какие-то дополнительные выплаты в виде премий или каких-то бонусов в конце года, сложить в конверт, заклеить его, положить куда-нибудь в ящик и на время забыть", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, в новогодние выходные застолья случаются чуть ли не каждый день. При подготовке к ним экономист рекомендует действовать рационально и не пытаться удивить всех большим количеством еды или необычными, но совершенно бесполезными подарками. "Надо вкладывать больше эмоций, душевного тепла, чем каких-то материальных вещей", – отметил Беляев.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Уже прошло то время, когда нужно было удивлять всех изобильным столом с таким количеством приготовленной еды, от которой подламываются ножки у стола. Надо все-таки покупать только то, что вы действительно съедите, а не выбросите. К выбору подарков также стоит подходить рационально.

Ранее аналитики выяснили, сколько россияне планируют потратить на то, чтобы накрыть новогодний стол. Среди опрошенных 31% назвали сумму от 4 до 5 тысяч рублей, 25% – от 6 до 7 тысяч рублей, а 16% – от 8 до 10 тысяч рублей. Потратить от 11 до 15 тысяч рублей были готовы только 8% респондентов.

