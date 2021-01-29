Назван город с самым загрязненным воздухом в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
По итогам прошлого года городами с самым загрязненным воздухом стали Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
Также аэрогенные риски наблюдаются в Норильске, Новокузнецке, Омске, Красноярске, Череповце, Липецке, Братске, Чите, Медногорске.
По словам Абрамченко, рейтинг составил Роспотребнадзор на основе численности населения в зонах действия загрязняющих веществ и тяжести последствий для здоровья. Кроме того, учитывались и расчеты Росприроднадзора по уровню загрязнения воздуха.
На совещании с губернаторами Абрамченко поручила снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух данных городов на 20 и более процентов. Реализовать инициативу необходимо до 2024 года. При этом для каждого города должна быть подобрана индивидуальная программа. По ее словам, перевести общественный транспорт на другие виды топлива недостаточно.
"Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3 процентов. Важна активизация работы с крупными загрязнителями", – прокомментировала вице-премьер.
Кроме того, она подчеркнула, что к 2024 году выбросы загрязняющих веществ планируется снизить на 1,5 миллиона тонн. Она добавила, что после указанного года может быть расширен федеральный проект "Чистый воздух" и определены города, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.
Ранее в Москве начал работу оперативный штаб, который будет работать над выявлением неприятных запахов в воздухе.
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