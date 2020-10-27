Сенатор Инна Святенко приняла участие в экологической акции вместе с волонтерами МНПЗ

Фото: предоставлено пресс-службой комитета Совета Федерации по социальной политике
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поучаствовала в экологической акции Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщает Агентство "Москва".
"Я с большим удовольствием принимаю участие в акции по высадке лиственничной рощи и поддерживаю прекрасную традицию Московского НПЗ", – сказала Святенко, отметив, что в новом парке уже появились велодорожки и променады, есть детские площадки и точки для пикников.
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, что новый парк в Капотне – это пример того, как зеленые зоны могут гармонично существовать с промышленными объектами.
"Чистый воздух говорит о том, что модернизация производства, которую Московский НПЗ проводит в последние годы, значительно улучшила качество атмосферы в этом районе", – подчеркнул Кульбачевский.
В этом году традиционная высадка лиственничной рощи проходит в шестой раз. Такие волонтерские акции – часть программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".
Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер заявил, что предприятие активно поддерживает проекты благоустройства и озеленения в ЮВАО. "Лиственничная аллея уже несколько лет существует в парке 850-летия Москвы, возрожден яблоневый сад в Капотне. Для нас важно поддерживать эти традиции", – отметил он.
По словам Зубера, за 10 лет волонтеры предприятия вместе с жителями высадили более тысячи деревьев. Нынешнее мероприятие приурочили к годовщине Победы в Великой Отечественной войне – в память о дате высажено 75 саженцев.
У места высадки деревьев посетители парка могут ознакомиться с подвигами героев-нефтяников и историей Московского нефтеперерабатывающего завода в годы войны. Для этого там установили стенд с QR-кодом интерактивного проекта Московского НПЗ.
Ранее Московский НПЗ усовершенствовал процесс водоподготовки путем обновления работы биологических очистных сооружений "Биосфера". Новый проект позволит сократить потребление тепла и электрической энергии, а также сэкономить порядка 120 миллионов рублей в год.
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