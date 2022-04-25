"МегаФон" станет партнером проекта экомониторинга столицы Узбекистана

25 апреля, 18:44
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Оператор "МегаФон" примет участие в реализации программ по охране окружающей среды в столице Узбекистана. Соответствующее соглашение подписано "МегаФоном" в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия" с хокимиятом Ташкента, сообщает пресс-служба компании.
"В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга. Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте", – говорится в сообщении.
Как рассказал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов "МегаФона" Эмин Антонян, современные цифровые решения позволяют не только в режиме реального времени следить за состоянием окружающей среды, но и быстро реагировать при ухудшении ситуации.
По его словам, компания имеет позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких регионах РФ, а также на промышленных предприятиях.
"Мы рады предложить хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи", – подчеркнул Антонян.
Так, у компании есть аналитическая платформа "МегаФон Экология", которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды – воздуха и воды. Платформа оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления по электронной почте, в пуш-уведомлении или СМС, говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что также "МегаФон Экология" может в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения в воздухе опасных веществ и помогает предотвратить аварийные ситуации.
В свою очередь, заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен отметил, что Узбекистан ставит цифровизацию одним из ключевых направлений развития.
"За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с "МегаФоном" – логичное продолжение начатого", – отметил он.
Ранее сообщалось, что "МегаФон" и "ЭльгаУголь" запустили частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении. Решение Private LTE обеспечит цифровую среду для внедрения новых систем управления транспортом и карьерной техникой, а также позволит отслеживать производительность машин и оборудования.
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