Сеть Private LTE заработала на Эльгинском месторождении – "МегаФон"

18:58
Фото: пресс-служба "ЭльгаУгля"
"МегаФон" и "ЭльгаУголь" запустили частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении. Как сообщили в пресс-службе оператора, это позволило компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности.
Базовые станции LTE разместили на площади больше 10 тысяч гектаров. Они работают сразу в четырех диапазонах: 800, 900, 1 800 и 2 600 МГц. Private LTE обеспечит цифровую среду для внедрения новых систем управления транспортом и карьерной техникой, а также позволит отслеживать производительность машин и оборудования. Специальные датчики также смогут считывать такие параметры, как усталость водителей или опасное сближение транспорта при погрузке.
"Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей – первостепенная задача. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует такие процессы, что повысит уровень промышленной защищенности, эффективность и безопасность труда. Также приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении – сегодня более двух тысяч человек остаются на связи с семьей и близкими", – подчеркнул генеральный директор ООО "УК "ЭльгаУголь" Александр Исаев.
На базе Private LTE создали проекты с использованием технологий виртуальной реальности: их используют, чтобы научить сотрудников работать с технологическими линиями, а также провести инструктаж техники безопасности. Еще одна важная разработка – создание системы мониторинга здоровья персонала.
Как рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина, частная LTE-сеть "МегаФона" позволяет крупным индустриальным игрокам решить сразу две задачи: создать качественный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему.
"Успешный запуск Private LTE на крупнейшем месторождении угля в Якутии поможет нашему партнеру в цифровизации сложных производственных процессов, связанных с геопозиционированием производственной техники и персонала, мониторингом и контролем энергоснабжения, а также позволит внедрить систему видеонаблюдения там, где ранее реализовать это было невозможно", – отметила Наталья Талдыкина.
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