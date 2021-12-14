"МегаФон" создаст частную сеть LTE для ММК

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"МегаФон" построит частную беспроводную сеть на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК), об этом сообщили в пресс-службе телеком-оператора. ММК и "МегаФон" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. Сеть Private LTE будет способствовать цифровизации комбината.



Уже к 2022 году "МегаФон" планирует развернуть частную LTE-сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, больше половины которой – это производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. "МегаФон" установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G.



Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов: там комбинат планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов, объяснил главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов.



"Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных, нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината. Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения умных складов на базе системы Oracle WMS, которая реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 миллионов рублей", – сказал Вадим Феоктистов.

"Магнитогорский металлургический комбинат – крупнейшее градообразующее предприятие, наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества "МегаФон" запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья”, - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина. Она подчеркнула, что Строительство сети Private LTE – это новый этап сотрудничества с МегаФоном, он поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства



Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали. Выручка Группы ММК за прошлый год составила 6,395 миллиарда долларов.