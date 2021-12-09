"МегаФон" и "СИБУР" построят самую большую частную LTE-сеть в России

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"МегаФон" к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях "СИБУРа" по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В этом месяце стороны подписали соглашение о строительстве.

Отмечается, что выделенная беспроводная LTE-сеть позволит улучшить управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

"МегаФон" первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Проект с "СИБУРом" станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE – это даст возможность "СИБУРу" оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети", – отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов "МегаФона" Эмин Антонян.

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории "Воронежсинтезкаучука", "Нижневартовского газоперерабатывающего завода", "Южно-Балыкского ЛПУМГ", "Томскнефтехима", "CИБУР-Химпрома" и "СИБУР-Тобольска". "МегаФон" обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1 800 и 2 600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы "СИБУРа" от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

Основные плюсы сетей PLTE для "СИБУРа" – это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, cети PLTE позволят "СИБУРу" использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации. Они заменят, с одной стороны, традиционную радиосвязь, а с другой – чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.

"Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, Wi-Fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации "СИБУРа" на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развёртывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала. Сотрудничество с "МегаФоном" позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях", – сообщил Василий Номоконов, член правления – исполнительный директор СИБУРа.

"Платформа связи на базе технологии LTE позволит нам еще быстрее внедрять цифровые решения, подключать IoT-устройства и рабочие станции. Кроме того, у частного LTE есть ощутимые преимущества перед сетями Wi-Fi – это не только лучшая стоимость решения, но и возможность централизованного управления и мониторинга всех параметров сети. Мы используем оборудование 5G Ready, что позволит нам оперативно перейти на новые стандарты связи, увеличив как пропускную способность новых продуктов и сервисов, так и качественные параметры платформы связи "СИБУРа", – сообщил руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации СИБУР Диджитал Игорь Тютрин.

В 2017 году "СИБУР" объявил о масштабной цифровой трансформации, которая обеспечивает компании новый уровень эффективности благодаря модернизации производственных, организационных, бизнес-процессов.