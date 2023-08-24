Массовое прекращение размножения императорских пингвинов впервые выявлено в Антарктиде

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Первое массовое прекращение размножения императорских пингвинов выявлено в Антарктиде из-за рекордно низкого уровня морского льда. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые проанализировали спутниковые снимки, на которых видна потеря морского льда в Антарктиде. Это повлекло за собой негативные последствия для четырех из пяти колоний императорских пингвинов, которые проживают в центральной и восточной частях моря Беллинсгаузена.

"Из пяти мест размножения в регионе на всех, кроме одного, размножение прекратилось после того, как морской лед растаял перед началом периода выкармливания птенцов в сезоне размножения 2022 года", – указано в материале.

Императорские пингвины размножаются на морском льду, а не на суше – и нынешний случай массового прекращения размножения пингвинов стал первым зарегистрированным в истории.

Ученые предупреждают, что если темпы глобального потепления сохранятся, то более 90% колоний императорских пингвинов могут практически исчезнуть к концу 21 века.

Ранее сообщалось, что к 2100 году из-за глобального потепления температура на Земле может подняться примерно на 2,5 градуса. Такие данные следуют из доклада, представленного Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК). Отмечается, что усилий стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы удержать этот показатель в рамках 1,5 градуса к концу столетия.

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