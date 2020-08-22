Кабмин выделил средства на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском

Фото: ТАСС/Светлана Латынина
На устранение последствий загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское в 2020 году правительство страны выделит 434,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что средства помогут ликвидировать накопленный экологический вред. В частности, демонтировать цех ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром".
"Вместе с тем планируется обезопасить пять аварийных емкостей, организовать последующую утилизацию отходов. В этом году также будут возведены защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидированы первые скважины глубинного захоронения", – сказано в сообщении.
Ранее Владимир Путин поручил создать план по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском. Президент предложил создать межведомственную рабочую группу.
"Ваша главная задача – разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистки загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирском", – рассказал президент.
Накануне горе Куштау, расположенной в Башкортостане, присвоят статус особо охраняемой территории. Там не будут добывать полезные ископаемые.
Башкирская содовая компания из-за нехватки сырья начала вырубать лес на горе и разрабатывать ее. На защиту Куштау встали экологи.
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