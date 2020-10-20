Экомарафон "Сдай макулатуру – спаси дерево!" стартовал в Подмосковье

Фото: министерство экологии и природопользования Московской области
Осенний этап экологического марафона "Сдай макулатуру – спаси дерево!" стартовал в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.
Центральной площадкой для проведения мероприятия стал городской округ Люберцы. Там были представлены мини-инсталляции из собранной макулатуры весом около 100 килограммов. Таким образом, активисты показали количество спасенных деревьев за один день акции. Оставить заявку на участие можно на сайте акции или по телефону +7 (965) 237-36-07.
"Основная задача акции – привлечь внимание людей к осознанному потреблению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов", – пояснил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.
Осенний этап акции продлится до 13 ноября. Она проходит в Подмосковье с 2015 года. Инициатором создания акции выступила Общественная палата Московской области при поддержке регионального министерства экологии и Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс".
Ранее сообщалось, что москвичи подали более пяти тысяч заявок на участие в проекте "Наше дерево". По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, благодаря акции "Наше дерево" каждый москвич может особо отметить значимое и самое счастливое событие в жизни любой семьи.
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