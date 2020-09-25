В Измайловском парке пройдет экологическая акция по сбору мусора во время забега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Измайловском парке 26 сентября состоится экологический забег, во время которого участники смогут собрать мусор, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Инициатива, направленная на популяризацию заботы об окружающей среде и раздельного сбора мусора, принадлежит McDonald’s. Данные акции пройдут более чем в 50 городах России, передает Агентство "Москва".
"Мосприрода решиала тоже присоединиться к экологическому забегу и пригласить жителей столицы. Для участников будут подготовлены увлекательные задания, связанные с глобальной экологической проблемой утилизации мусора и отходов. А самые маленькие гости акции смогут принять участие в творческом мастер-классе "Вторая жизнь ненужных вещей", – говорится в сообщении пресс-службы.
Участникам будет отведено на забег около часа, за который они должны будут собрать максимально возможное количество мусора. Мероприятие начнется в 11:00 у входа в Измайловский лесопарк, который расположен напротив улицы 16-й Парковой, дома 11.
Ранее сообщалось, что за первую половину этого года в Москве на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья. Специалисты заявляли, что этот показатель на 60% больше, чем за аналогичный период в 2019 году (257 тысяч тонн).
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что рост объема собранного вторсырья говорит о том, что горожане активно участвуют в программе раздельного сбора мусора.
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