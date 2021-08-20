В Минприроды нашли способ регулировать потребление товаров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Минприроды готовит законодательные инициативы, которые позволят регулировать потребление товаров. Производители будут обязаны обеспечивать возможность ремонта своих товаров в течение 5–7 лет, что позволит потребителю избежать покупки нового товара. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Знаете, еще один вопрос, который мы подняли, – это вопрос регуляторики потребления. Мы с вами покупаем телевизор, каждый раз идет обновление… По цене нового будет отремонтировать. Мы подготовили законодательные инициативы, говорящие о том, что на протяжении 5–7 лет товар, который заходит на полку, у него должна быть ремонтная база. Мы видим в этом будущее", – сказал Козлов.
По словам главы Минприроды, возможность ремонта товаров позволит уменьшить объем отходов на полигонах.
Ранее правительство поддержало законопроект Мосгордумы и Мособлдумы об усилении ответственности за несанкционированные свалки.
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