В Минприроды нашли способ регулировать потребление товаров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минприроды готовит законодательные инициативы, которые позволят регулировать потребление товаров. Производители будут обязаны обеспечивать возможность ремонта своих товаров в течение 5–7 лет, что позволит потребителю избежать покупки нового товара. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Знаете, еще один вопрос, который мы подняли, – это вопрос регуляторики потребления. Мы с вами покупаем телевизор, каждый раз идет обновление… По цене нового будет отремонтировать. Мы подготовили законодательные инициативы, говорящие о том, что на протяжении 5–7 лет товар, который заходит на полку, у него должна быть ремонтная база. Мы видим в этом будущее", – сказал Козлов.

По словам главы Минприроды, возможность ремонта товаров позволит уменьшить объем отходов на полигонах.

Ранее правительство поддержало законопроект Мосгордумы и Мособлдумы об усилении ответственности за несанкционированные свалки.