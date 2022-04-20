Снижение экотребований к автомобилям повлечет ухудшение качества воздуха – Минприроды РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минприроды РФ считает, что снижение экологических требований к выпускаемым автомобилям повлечет за собой ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах.

"Касательно вопроса снижения экотребований к выпускаемым машинам. Однозначно любой откат экологических программ назад неминуемо влечет за собой ущерб. В данном случае ущербом будет являться ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Ранее сообщалось, что в России могут временно выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0", из-за сложностей с поставками комплектующих. Проект постановления правительства распространяется только на крупные отечественные автомобильные концерны, где работают более пяти тысяч сотрудников.