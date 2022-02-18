В ООН перечислили главные угрозы человечеству

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Перечислены главные угрозы для человечества. Их назвали специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Как сообщается на официальном сайте организации, эксперты обратили особое внимание на лесные пожары и шумовое загрязнение. Они отнесли данные явления к оказывающим существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.

По мнению специалистов, в результате лесных пожаров деревья могут стать источником парниковых газов. Кроме того, сам процесс горения приводит к загрязнению воды и таянию ледников.

В свою очередь, шумовое загрязнение является провокатором раздражительности людей. Кроме того, оно оказывает влияние на качество сна, что вызывает болезни сердца, психологические расстройства и ухудшение слуха.

Специалисты добавили, что опасным явлением также является рассинхронизация экосистем.

Ранее климатологи из США нашли первые доказательства уменьшения ледовой шапки Эвереста. Открытие сделали сотрудники Университета штата Мейн.

До этого директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин предупреждал, что в будущем Россия столкнется с большим числом новых погодных аномалий. Вероятны как перепады температур, так и выпадения осадков.

