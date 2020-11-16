В Москве из-за аномального тепла в ноябре у вербы набухли почки

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Цветковые почки вербы начали набухать в столичном парке "Москворецкий". Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам экспертов, это связано с аномально теплой погодой, установившейся в столичном регионе в ноябре.

"В этом году средняя температура ноября держится на отметке плюс 6 градусов по Цельсию, в прошлом году средняя температура ноября была зафиксирована на уровне плюс 2 градуса", – отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что при похолодании почки просто отпадут, это не сможет навредить растению. А вот если такая теплая погода сохранится и дальше – верба может зацвести повторно.

"В этом случае верба уже не сможет зацвести предстоящей весной, цветение станет возможным только через год", – рассказали биологи.

Ранее синоптики заявили, что в Москве наступила метеорологическая зима. По их словам, до этого момента с начала ноября температура еще не опускалась ниже нуля градусов.