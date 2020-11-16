Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экология

13:11

В Москве из-за аномального тепла в ноябре у вербы набухли почки

экология погода

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Цветковые почки вербы начали набухать в столичном парке "Москворецкий". Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам экспертов, это связано с аномально теплой погодой, установившейся в столичном регионе в ноябре.

"В этом году средняя температура ноября держится на отметке плюс 6 градусов по Цельсию, в прошлом году средняя температура ноября была зафиксирована на уровне плюс 2 градуса", – отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что при похолодании почки просто отпадут, это не сможет навредить растению. А вот если такая теплая погода сохранится и дальше – верба может зацвести повторно.

"В этом случае верба уже не сможет зацвести предстоящей весной, цветение станет возможным только через год", – рассказали биологи.

Ранее синоптики заявили, что в Москве наступила метеорологическая зима. По их словам, до этого момента с начала ноября температура еще не опускалась ниже нуля градусов.

Москвичи показали первый снег

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать