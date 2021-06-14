В московских парках и лесах появились виноградные улитки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных парках и лесах появились крупные полосатые виноградные улитки, они являются частью экосистемы особо охраняемых природных территорий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в основном улитки ползают по стволам деревьев и кустам, а в дождь их можно заметить на асфальтированных дорожках. Подсчитать приблизительный возраст моллюсков можно по количеству контрастных годовых колец на раковине. В природе они живут 7–8 лет, в домашних условиях – до 20 лет.

"Сейчас, в начале лета, на природных территориях Москвы должно появиться новое поколение улиток", – говорится в сообщении.

По словам специалистов Мосприроды, в столице виноградные улитки также служат пищей для мелких млекопитающих.

Ранее экоцентр "Битцевский лес" в рамках ежегодного конкурса выбрал "хозяина леса". В этом году им стал заяц. Теперь ушастому посвятят цикл эколого-просветительских занятий, на которых горожанам расскажут о том, чем питаются зайцы и как можно помочь этим животным.