С начала года в Москве собрали уже более 600 тысяч тонн вторсырья для переработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 января в столице собрали более 600 тысяч тонн вторсырья для переработки в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, это в 1,5 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

"Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Для реализации программы, стартовавшей в начале года, во дворах и возле объектов социальной инфраструктуры оборудовали более 22 тысяч контейнерных площадок. На них разместили 60 тысяч брендированных контейнеров с поясняющими пиктограммами. В синие контейнеры москвичи складывают вторсырье, в серые – пищевые и загрязненные отходы. Собирают и вывозят отходы разные мусоровозы с соответствующей цветовой индикацией.

По словам Бирюкова, увеличение объемов собранного вторсырья – это первый и очень хороший результат проводимой работы, который говорит о том, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора.

К концу года объем отсортированного вторсырья в городе может превысить 800 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что за первую половину этого года в Москве на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья. Специалисты заявляли, что этот показатель на 60% больше, чем за аналогичный период в 2019 году (257 тысяч тонн).

Петр Бирюков отмечал, что рост объема собранного вторсырья говорит о том, что горожане активно участвуют в программе раздельного сбора мусора.