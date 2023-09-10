Пробы морской воды в районе Владивостока соответствуют нормам – Роспотребнадзор

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Пробы морской воды в районе Владивостока соответствуют нормам, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В Приморье специалисты Роспотребнадзора продолжают усиленный мониторинг содержания трития в морской воде после начала сброса очищенной воды с японской АЭС "Фукусима-1", – заявили в ведомстве.

Пробы воды, отобранные в районе Владивостока, острова Русский, поселка Канал, бухты Аякс и поселка Поспелово, были проверены лабораторией центра ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" в Москве. Эксперты установили, что концентрация трития в воде не превышает норму.

В конце августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы", первый этап сброса будет идти 17 дней, сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Местные власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.

Поставки из Японии будут проходить проверку на радиацию