Океанолог назвал сроки восстановления экосистемы Камчатки

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Научный руководитель института океанологии Российской академии наук Роберт Нигматулин спрогнозировал возможные сроки восстановления экосистемы акватории Тихого океана на Камчатке. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Все восстановится, такие катаклизмы происходят не так уж и редко – но природа восстанавливается каждый раз. Через год-два все придет в норму", – заявил специалист.

Нигматулин привел в пример ситуацию с разливом нефти в Керченском проливе. Он напомнил, что через полгода следы экологической катастрофы рассеялись и природа очистилась. Однако эксперт обратил внимание, что повторные выбросы могут ухудшить ситуацию.

2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Об изменениях в воде сообщили местные серферы.

Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту происшествия. Кроме того, на месте экологической катастрофы забрали пробы воды – их анализ показал наличие следов горюче-смазочных материалов.

