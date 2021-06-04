Мраморное море покрылось слизью

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Мраморное море в районе Стамбула покрылось слизью. Ученые уже приступили к ее изучению, сообщило агентство DHA.

Напоминающее гель вещество также есть и в глубине вод. По словам исследователей, ранее оно не встречалось в таких масштабах, как сейчас.

Директор Ближневосточного технического университета Турции Барыш Салихоглу заявил, что уровень кислорода в морской воде значительно снизился, из-за чего необходимы срочные экстренные меры.

Ранее на дне Тихого океана обнаружили аномальные запасы ртути. Их удалось найти на глубине 8–10 километров в сети траншей Атакама, которая находится близ берегов Чили.

Эксперты взяли несколько проб для проведения анализа и выяснили, что уровень содержания в них металла выше, чем во многих промышленных и загрязненных районах. Это может свидетельствовать о значительном росте влияния человека на океаны.