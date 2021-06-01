На дне Тихого океана обнаружили аномальные запасы ртути

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Международная группа исследователей обнаружила в глубоких впадинах Тихого океана значительные залежи ртути. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Отмечается, что найти ртуть удалось на глубине 8–10 километров в сети траншей Атакама, которая находится близ берегов Чили.
Эксперты взяли несколько проб для проведения анализа и выяснили, что уровень содержания в них металла выше, чем во многих промышленных и загрязненных районах. Это может свидетельствовать о значительном росте влияния человека на океаны.
В то же время в подобной ситуации исследователи видят ряд преимуществ. Глубоководные траншеи могут быть своеобразными хранилищами ртути, где металл будет находиться в течение многих миллионов лет. Позднее ртутные отложения будут перенесены на верхнюю часть земной мантии благодаря тектонике плит.
Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили в образцах океанической коры изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях.
По словам авторов открытия, это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.
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