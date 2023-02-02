Биолог рассказал, почему в РФ сурки не просыпаются 2 февраля

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В России сурки просыпаются значительно позже 2 февраля. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

В США и Канаде 2 февраля ежегодно отмечается День сурка. В этот праздник принято следить за зверьком, который вылезает из своей норы. Считается, что его поведение помогает предсказать, скоро ли наступит весна.

Она будет ранняя, если проснувшийся после зимней спячки сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Такое происходит, когда день выдается пасмурный. Если же зверек увидит свою тень и спрячется обратно в нору – зима будет длиться еще шесть недель. Обычно это происходит, когда выдается солнечный день.

По словам Михаила Кречмара, в России сурки не просыпаются в свой праздник из-за разницы климатических условий с США.

"Территория США и Канады гораздо южнее значительной части территории России. У нас тоже живут сурки начиная от Воронежской области на юг. Где-то во второй половине февраля – в первой половине марта они начинают просыпаться там", – объясняет зоолог.





Михаил Кречмар кандидат биологических наук Но надо помнить, что у нас очень большая страна и сурки живут у нас в том числе на Камчатке, на Чукотке, в Якутии. Там они просыпаются в мае. Так что "день сурка" у нас длинный – три месяца.

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