Арт-терапию начнут проводить в Музее Москвы с 11 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Музей Москвы запускает групповые занятия по арт-терапии с 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Уточняется, что занятия одной из групп будут проходить в Музее Москвы по средам в течение 12 недель, занятия другой группы – в Центре Гиляровского по понедельникам.

Принять участие в группах могут люди от 23 лет, которые испытывают потребность в поддержке группы, проходят сложный жизненный период и видят ресурс в творческом действии. Группы будет вести психолог, арт-терапевт и художник.

Особенность арт-терапии заключается в использовании творческого процесса или объекта искусства как посредника для выражения эмоций, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО планирует открыть художественно-образовательную площадку в центре Москвы.

В корпусе планируют разместить архитектурную и художественную школы, мультимедийную библиотеку и детский центр профориентации.

