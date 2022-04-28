Арт-терапию начнут проводить в Музее Москвы с 11 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Музей Москвы запускает групповые занятия по арт-терапии с 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
Уточняется, что занятия одной из групп будут проходить в Музее Москвы по средам в течение 12 недель, занятия другой группы – в Центре Гиляровского по понедельникам.
Принять участие в группах могут люди от 23 лет, которые испытывают потребность в поддержке группы, проходят сложный жизненный период и видят ресурс в творческом действии. Группы будет вести психолог, арт-терапевт и художник.
Особенность арт-терапии заключается в использовании творческого процесса или объекта искусства как посредника для выражения эмоций, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО планирует открыть художественно-образовательную площадку в центре Москвы.
В корпусе планируют разместить архитектурную и художественную школы, мультимедийную библиотеку и детский центр профориентации.
В Московском музее современного искусства открылась выставка "Постоянная экспозиция"
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