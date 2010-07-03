Фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет в "Сокольниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

XI Молодежный фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет 13 июля в столичном парке "Сокольники". В программе – бесплатные спортивные и художественные мастер-классы, соревнования по брейк-дансу и показательные выступления по слэклайну, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе организатора фестиваля – Московского дома национальностей, в этом году “Разноцветную Москву” решили посвятить 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. "Главная идея мероприятия – познакомить москвичей с молодежными субкультурами и посредством уличного искусства напомнить им сюжеты выдающихся произведений русского классика", – пояснили организаторы.

Фестиваль стартует в 15:00 13 июля на пяти площадках "Сокольников". Центральная расположится на участке Сокольнического Круга между главной и Песочной аллеями. Там состоится конкурс мастеров граффити. Профессиональные уличные художники изобразят сюжеты и героев произведений Пушкина на 24 щитах площадью по шесть квадратных метров. Темами их работ станут образы поэм "Бахчисарайский фонтан" и "Руслан и Людмила", "Сказки о царе Салтане". Кроме того, с 15:00 до 20:00 на проезде Сокольнического круга мастера стрит-арта проведут индивидуальные уроки длительностью от пяти до 15 минут для всех желающих.

Отмечается, что посетители фестиваля также смогут испытать свои силы в панна-футболе, где игроки сражаются один на один. Площадку оборудуют у центрального фонтана. Каждый матч продлится три минуты.

А рядом с центральной площадкой с 15:00 до 18:00 пройдут показательные выступления по слэклайну. Так называют хождение по специальным стропам из полиэстера или нейлона, натянутым между деревьями, столбами или стенами зданий. В отличие от хождения по канату, в слэклайне стропы натянуты слабо, поэтому спортсмен поддерживает равновесие без использования дополнительных предметов. Он, как правило, передвигается по стропе босиком. Как уточнили организаторы, в "Сокольниках" стропу натянут между деревьями, а под ней для безопасности постелют маты.

В этот же день, с 15:00 до 17:00, на площадке у скейт-парка можно будет понаблюдать за соревнованиями по стритболу среди команд-победительниц столичных чемпионатов, а на площадке "Ротонда" все желающие увидят состязания по брейк-дансу. Кульминацией фестиваля станет концерт молодежных фольклорных коллективов и групп, выступающих в стилях рэп, битбокс, фолк и фьюжен.

Подробная программа фестиваля опубликована на сайте Московского дома национальностей.

А в Парке Горького с 29 июня по 7 июля состоится ежегодный фестиваль гражданского общества "Добрые люди". Гостей фестиваля познакомят с результатами работы успешных благотворительных и общественных фондов, которые помогают решать важнейшие социальные проблемы. На основной площадке посетителей ждут конкурсы и квесты. Гости также смогут послушать концерт, посмотреть документальные фильмы или смастерить поделки для воспитанников учреждений соцзащиты.