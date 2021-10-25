Парк "Остров мечты" закроется до 7 ноября

Фото: The City/Михаил Голденков

Парк развлечений "Остров мечты" в Москве не будет работать с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте парка.

"С 28 октября по 7 ноября включительно тематический парк, городской променад и ландшафтный парк "Острова мечты" будут закрыты для посетителей в связи с эпидемической обстановкой в Москве", – указано в обращении.

Те, кто уже купил билеты на посещение парка в указанные даты, могут либо обменять их, либо вернуть. Обращения необходимо направлять на электронный адрес tickets@dreamisland.ru.

Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся в Москве на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.

