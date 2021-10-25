Парк "Остров мечты" закроется до 7 ноября

Фото: The City/Михаил Голденков
Парк развлечений "Остров мечты" в Москве не будет работать с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте парка.
"С 28 октября по 7 ноября включительно тематический парк, городской променад и ландшафтный парк "Острова мечты" будут закрыты для посетителей в связи с эпидемической обстановкой в Москве", – указано в обращении.
Те, кто уже купил билеты на посещение парка в указанные даты, могут либо обменять их, либо вернуть. Обращения необходимо направлять на электронный адрес tickets@dreamisland.ru.
Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся в Москве на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.
Продления нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируют – Оперштаб
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: