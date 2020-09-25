Технопарк "Кванториум" приглашает на бесплатные интенсивы и мастер-классы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Московские школьники смогут посетить бесплатные интенсивные курсы и познавательные мастер-классы в детском технопарке "Кванториум", который расположен на территории инновационного центра "Сколково". Занятия начнутся 28 сентября и продлятся до конца октября. Для участия необходима регистрация.
"После обучения в "Кванториуме" ребята добиваются успехов на различных научно-технических конкурсах, фестивалях виртуальной и дополненной реальности, поступают в ведущие вузы страны", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Участникам предлагают выбрать для себя одно из восьми направлений: "Загрузи новую реальность", "Микробные топливные элементы", "Геоинформатика", "Введение в материаловедение и нанотехнологии", "Введение в медиа", "Работа с данными с помощью языка Python", "Введение в энергетику" и "Новая жизнь пластику".
Уроки будут проходить в онлайн-формате. По завершении курса состоится очная встреча в технопарке "Кванториум", на которой ребята продемонстрируют полученные знания на практике. Пройти обучение могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет профориентационный фестиваль "Гид по выбору карьеры". Мероприятие состоится в онлайн-формате 27 сентября.
Фестиваль разделят на два тематических блока. Первый будет посвящен выбору будущей профессии. Планируется, что создатель интерактивного справочника абитуриента "Поступи онлайн" расскажет о возможностях ресурса для получения профильного образования.
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