Технопарк "Кванториум" приглашает на бесплатные интенсивы и мастер-классы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московские школьники смогут посетить бесплатные интенсивные курсы и познавательные мастер-классы в детском технопарке "Кванториум", который расположен на территории инновационного центра "Сколково". Занятия начнутся 28 сентября и продлятся до конца октября. Для участия необходима регистрация.

"После обучения в "Кванториуме" ребята добиваются успехов на различных научно-технических конкурсах, фестивалях виртуальной и дополненной реальности, поступают в ведущие вузы страны", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участникам предлагают выбрать для себя одно из восьми направлений: "Загрузи новую реальность", "Микробные топливные элементы", "Геоинформатика", "Введение в материаловедение и нанотехнологии", "Введение в медиа", "Работа с данными с помощью языка Python", "Введение в энергетику" и "Новая жизнь пластику".

Уроки будут проходить в онлайн-формате. По завершении курса состоится очная встреча в технопарке "Кванториум", на которой ребята продемонстрируют полученные знания на практике. Пройти обучение могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет профориентационный фестиваль "Гид по выбору карьеры". Мероприятие состоится в онлайн-формате 27 сентября.

Фестиваль разделят на два тематических блока. Первый будет посвящен выбору будущей профессии. Планируется, что создатель интерактивного справочника абитуриента "Поступи онлайн" расскажет о возможностях ресурса для получения профильного образования.