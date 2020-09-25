Онлайн-фестиваль "Гид по выбору карьеры" организует "Техноград"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ проведет профориентационный фестиваль "Гид по выбору карьеры". Мероприятие состоится в онлайн-формате 27 сентября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Участникам фестиваля помогут выявить склонности к профессиям, расскажут о различных перспективных направлениях. Их научат принципам грамотного изучения выбранной специальности", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Фестиваль разделят на два тематических блока. Первый будет посвящен выбору будущей профессии. Планируется, что создатель интерактивного справочника абитуриента "Поступи онлайн" расскажет о возможностях ресурса для получения профильного образования.

Учащихся в возрасте от 12 до 16 лет ждет интерактивное занятие.

Во втором блоке обсудят перспективные профессии. В частности, эксперты-практики из детских технопарков прочитают лекции об инновациях в генетике. Еще специалисты поделятся тем, какие изменения были в профессиях архитектора и инженера.

На фестивале также испытают технологии дополненной реальности и реверсивного инжиниринга. Участники узнают, как встроить их в будущую профессиональную деятельность.

Цикл вебинаров будет идти на образовательной платформе комплекса с 11:00 до 15:50. Присоединиться к фестивалю смогут все желающие, потребуется предварительная регистрация на сайте "Технограда".

"Техноград" является инновационным образовательным комплексом, который предлагает новый формат профориентации, обучения. Там есть программы, которые посвятили более чем 40 востребованным на рынке труда профессиям.

Ранее говорилось, что фестиваль финансовой грамотности и культуры бизнеса пройдет в онлайн-формате. Одну из площадок организаторы создали специально для граждан старшего поколения.