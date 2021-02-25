Новые прогулочные маршруты появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Узнай Москву" появились прогулочные маршруты по Левобережному и Обручевскому районам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, пользователям предлагают прогуляться по улицам, паркам, скверам и площадям, хранящим память об истории города и страны.
Так, в Обручевском районе можно побывать в старинной усадьбе Воронцово и узнать, какое тайное оружие в 1812 году там строили против наполеоновских войск. А в Левобережном можно посетить места съемок фильма "Волга-Волга" и посмотреть на скульптуры парка Дружбы. Экскурсии разработаны порталом совместно с городской программой "Мой район".
"Интерактивный гид содержит фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута. На портале "Узнай Москву" также опубликованы маршруты по Преображенскому, Куркину, Нагатинскому Затону, Отрадному и другим районам. Они раскрывают самобытность каждого уголка Москвы", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.
Маршрут прогулки по Левобережному району начнется от станции метро "Речной вокзал" и продлится полтора часа. Она включит в себя 12 остановок, среди которых будут Фестивальная улица, парк Дружбы и парк Северного речного вокзала.
На часовой прогулке по Обручевскому району все желающие посетят усадьбу Воронцово, киноклуб "Эльдар" на Ленинском проспекте и другие интересные места.
Ранее на портале "Узнай Москву" появился новый маршрут по мотивам романа-трилогии Анатолия Рыбакова "Дети Арбата". Маршрут начинается у дома 51 на Арбате, в котором жил Рыбаков после переезда его семьи в столицу в 1919 году. В прогулку также включили еще несколько объектов, связанных с эпизодами романа.
Также на портале размещен онлайн-гид по районам Очаково-Матвеевское и Капотня. Все пункты маршрутов обозначены на интерактивной карте портала и приложения "Узнай Москву". Нажав на любую точку, пользователи найдут подробную информацию о том или ином месте и смогут рассмотреть фотографии всех достопримечательностей.
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 659 памятников, 326 музеев, 78 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.
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