Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-гид по районам Очаково-Матвеевское и Капотня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Во время виртуальных прогулок пользователи узнают много интересного об истории районов Очаково-Матвеевское и Капотня и увидят самые яркие их достопримечательности. Все пункты маршрутов обозначены на интерактивной карте портала и приложения "Узнай Москву". Нажав на любую точку, пользователи найдут подробную информацию о том или ином месте и смогут рассмотреть фотографии всех достопримечательностей", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Экскурсионный маршрут по району Очаково-Матвеевское начинается с Большого Очаковского пруда, затем проходит через Матвеевскую улицу, где жил поэт и актер Владимир Высоцкий, и через дом 13 на Нежинской улице. Также москвичам предлагают посетить сквер имени Анны Герман и заглянуть в парк "Долина реки Сетунь".
При прогулке по району Капотня горожан виртуально проведут через храм Рождества Пресвятой Богородицы, стадион "Труд", спортивную школу олимпийского резерва "Смена" и Заводской пруд. Завершится экскурсионный маршрут на набережной Москвы-реки.
Ранее на портале "Узнай Москву" появился новый маршрут по мотивам романа-трилогии Анатолия Рыбакова "Дети Арбата". Маршрут начинается у дома 51 на Арбате, в котором жил Рыбаков после переезда его семьи в столицу в 1919 году. В прогулку также включили еще несколько объектов, связанных с эпизодами романа.
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 659 памятников, 326 музеев, 78 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: