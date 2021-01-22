Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-гид по районам Очаково-Матвеевское и Капотня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Во время виртуальных прогулок пользователи узнают много интересного об истории районов Очаково-Матвеевское и Капотня и увидят самые яркие их достопримечательности. Все пункты маршрутов обозначены на интерактивной карте портала и приложения "Узнай Москву". Нажав на любую точку, пользователи найдут подробную информацию о том или ином месте и смогут рассмотреть фотографии всех достопримечательностей", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Экскурсионный маршрут по району Очаково-Матвеевское начинается с Большого Очаковского пруда, затем проходит через Матвеевскую улицу, где жил поэт и актер Владимир Высоцкий, и через дом 13 на Нежинской улице. Также москвичам предлагают посетить сквер имени Анны Герман и заглянуть в парк "Долина реки Сетунь".

При прогулке по району Капотня горожан виртуально проведут через храм Рождества Пресвятой Богородицы, стадион "Труд", спортивную школу олимпийского резерва "Смена" и Заводской пруд. Завершится экскурсионный маршрут на набережной Москвы-реки.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился новый маршрут по мотивам романа-трилогии Анатолия Рыбакова "Дети Арбата". Маршрут начинается у дома 51 на Арбате, в котором жил Рыбаков после переезда его семьи в столицу в 1919 году. В прогулку также включили еще несколько объектов, связанных с эпизодами романа.

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 659 памятников, 326 музеев, 78 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.