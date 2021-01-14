Маршрут по мотивам романа "Дети Арбата" появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут по мотивам романа-трилогии Анатолия Рыбакова "Дети Арбата". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале уточняется, что 14 января исполняется 110 лет со дня рождения советского писателя Анатолия Рыбакова.
"Специально к этой дате портал "Узнай Москву" подготовил маршрут по центральным улицам столицы, связанным с событиями романа-трилогии прозаика "Дети Арбата", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прогулку можно совершить в онлайн-формате.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл рассказал, что маршрут состоит из 12 пунктов.
"Маршрут начинается у дома 51 на Арбате. В нем проживал Анатолий Рыбаков после переезда его семьи в столицу в 1919 году. Здесь же жил и один из героев романа "Дети Арбата" – выходец из интеллигентной семьи Саша Панкратов", – отметил Шакрыл.
Второй точкой маршрута станет особняк Дункер-Цетлина на Поварской улице. Прогулка продолжится на улице Большой Никитской (доме 1). Затем участники экскурсии проследуют на Тверскую улицу.
Еще одной точкой маршрута станет гостиница "Москва" на улице Охотный Ряд. В прогулку также включили еще несколько объектов, связанных с эпизодами романа "Дети Арбата".
Ранее портал "Узнай Москву" представил онлайн-путеводитель по местам, связанным с жизнью и творчеством русского поэта Афанасия Фета. Виртуальная прогулка берет начало у особняка князя Бориса Святополк-Четвертинского (дом 50 по улице Поварской). Поэт часто гостил здесь в конце 1890-х годов, когда здание приобрела семья графа Алексея Олсуфьева, близкого друга Фета. Виртуальный путеводитель также проведет пользователей по Рождественскому бульвару, покажет здание Московского Императорского почтамта и телеграфа на Мясницкой улице.
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