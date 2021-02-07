Онлайн-гиды по району Бибирево и Зеленограду появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На портале "Узнай Москву" появились онлайн-гиды по району Бибирево и Зеленограду, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Во время онлайн-экскурсии пользователи познакомятся с историей районов, архитектурными памятниками, знаковыми достопримечательностями, а также совершат виртуальные прогулки по паркам, скверам и набережным.
Экскурсионный маршрут по Бибиреву начинается с одноименной станции, затем проходит через храм Преподобного Сергия Радонежского, улицы Коненкова и Лескова, где расположен дом 21, в котором жила киноактриса Янина Жеймо. Также пользователям предлагают посетить Лианозовский питомник.
При прогулке по Зеленограду горожан виртуально проведут по району Савелки. Экскурсия начнется с дендропарка на Озерной аллее, далее москвичей и гостей столицы познакомят с парком 40-летия Победы и Черным озером. Также в экскурсионный маршрут входят парк "Площадь часов", который с высоты птичьего полета напоминает циферблат, и сквер с альпийской горкой.
Ранее на портале "Узнай Москву" появился новый маршрут по мотивам романа-трилогии Анатолия Рыбакова "Дети Арбата". Маршрут начинается у дома 51 на Арбате, в котором жил Рыбаков после переезда его семьи в столицу в 1919 году. В прогулку также включили еще несколько объектов, связанных с эпизодами романа.
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 659 памятников, 326 музеев, 78 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.
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