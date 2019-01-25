Метро дарит студентам и Татьянам скидку на экскурсии

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Студентам и посетительницам с именем Татьяна подарят 25-процентную скидку на экскурсии по столичной подземке. Акция действует с 25 по 27 января, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

Как отметил представитель пресс-службы, с пятницы по воскресенье для учащихся вузов и Татьян билеты на экскурсии станут дешевле на четверть. "В течение трех дней пройдут 12 экскурсий, записаться на них можно на сайте проекта", – добавил собеседник агентства. По его словам, со скидкой можно посетить такие экскурсии, как "Сокровища подземного кольца", "Есть метро. Великая подземная стройка", "За ключами от метро", "Станции военного времени", "Детская экскурсия по подземному кольцу" и ряд других.

Регистрация уже открыта на сайте проекта "Экскурсии в метро". Для записи нужно выбрать дату и время, а затем указать свои контактные данные: фамилию, имя и отчество, номер телефона, адрес электронной почты. Оплачивают экскурсии при встрече с гидом. Чтобы получить скидку, студентам достаточно предъявить студенческий билет, а посетительницам с именем Татьяны – любой документ, подтверждающий личность.

Ранее сообщалось, что в "Московский день студента" студенты могут бесплатно покататься на сноуборде и лыжах. Кроме того, их ждут городской квест "Я люблю тебя, Москва", интеллектуальная игра "IQ-гонка", мастер-классы и рэп-баттл.

ВДНХ также подготовила всем студентам и Татьянам несколько подарков к 25 января. В частности, каток "Цветник" будет бесплатным для студенток с именем Татьяна.