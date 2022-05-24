На портале "Узнай Москву" появилась викторина ко Дню славянской письменности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, портал "Узнай Москву" опубликовал онлайн-викторину. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что для участников подготовили 10 вопросов, которые раскроют интересные факты, связанные с праздником. К примеру, можно будет узнать, на фасадах каких московских зданий сохранились редкие надписи, выполненные славянской вязью, и как называлось первое в Москве высшее учебное заведение для женщин, выпускавшее филологов.

Также участники викторины узнают, в каком павильоне ВДНХ открыт центр славянской письменности, что держит в руке Александр Герцен, увековеченный в бронзе, и кто были первые учителя в Славяно-греко-латинской академии.

Ранее сообщалось, что с 20 мая в Москве начался прием заявок на поступление в предпрофессиональные классы городских школ – медицинские, инженерные, академические, предпринимательские, педагогические, медиа- и IТ-классы. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в следующем учебном году значительно вырастет число школ с такими классами.

